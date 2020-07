“Jäin kõigi kolme alaga väga rahule. Üllatasin ennast, treenerit ja kõiki kaasaelajaid, et suutsin peale rasket tuules ja vihmas läbitud rattadistantsi teha väga korraliku jooksu,” kõneles läänevirulane. “Hoidsin kogu jooksudistantsi vältel ühtlast tempot. Muidu on see kippunud ikka lõpupoole ära vajuma, aga nüüd kulges kõik algusest kuni lõpuni hästi mõnusalt.”