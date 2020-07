Lusitaania teetigu nõuab koduaeda istikuid soetades tähelepanu

Lusitaania teetigu on Eestis juba üpris levinud ja temast räägitakse kui raskesti ohjatavast võõrliigist. Ta levib peamiselt era­aedades ja vähehooldatud haljasaladel. Ablas selgrootu muutub aktiivseks alles hämaruse saabudes. Olgugi et praegu on neid täheldatud peamiselt Harjumaal, võib kuri aiavaenlane rohevahetuse või taimemüügiga levida Lääne-Virumaa kaunitesse koduaedadesse.