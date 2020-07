Enamik "linnumajakestest" on suure osa nädalast suletud, reedel ja laupäeval on tegevus väheke vilkam. Suletuks jäänud majakestes tahab Rakvere kultuurikeskus pakkuda kauplemisvõimalust uutele huvilistele. FOTO: Sten Semjonov

Suve algul Rakvere promenaadile sätitud “linnumajakestes” on jäänud kauplemine hõredamaks. On päevi, kus paariks tunniks on avatud vaid mõni majake, ja ette võib tulla ka aega, mil kõik on oma luugid sulgenud.