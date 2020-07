Lääne-Viru keskraamatukogu kutsub lapsi näitusele ja suvelugemisele

Siima Škop on oma unustamatute illustratsioonidega rõõmustanud mitme põlvkonna lapsi. Tänavu suvel möödus armastatud kunstniku sünnist 100 aastat. Näitusele on üles seatud tema illustreeritud raamatud ning katkendid intervjuudest, mis annavad aimu kunstniku kodust, perest, kooliaastatest ja raamatutegelaste saamisloost.

Lustaka üleskutsega "Ninad suvel raamatusse!" kutsutakse lapsi nutitelefonis nokitsemise asemel raamatuid lugema ja suvelemmikut valima. Välja on pandud kõik uuemad teosed alates 2019. aasta juunist. Samas on hindamislehed, mida lapsed saavad peale lugemist täita. "Seinal on vastava raamatu pilt, mille juurde hinded lisatakse, et teised lapsed saaksid raamatu valimisel teada, millised on üldised hinnangud," rääkis raamatukoguhoidja Ulvi Paap ja lisas, et suvelugejate vahel loositakse välja ka väikeseid auhindu. (VT)