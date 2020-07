Ultrasportlane Ratasepp jookseb Rakveres maratoni nädala pärast

Täna Tartus ja homme-ülehomme Pärnus 42,195 kilomeetrit jooksev ultrasportlane märkis, et kogu ettevõtmise teeb tema jaoks keeruliseks just ajaline surve ja jooksu tempo. Maratoni jooksmiseks alla kolme tunni tuleb tema sõnul liikuda kiirusega 14,1 kilomeetrit tunnis, mis teeb kilomeetri läbimise keskmiseks kiiruseks neli minutit ja 16 sekundit.

Rakveres on ultrasportlane raske katsumuse 13. päeval, mis on järgmine laupäev.

Ühtlasi tegi Ratasepp üleskutse, et soovijad võivad kõikjal temaga koos joosta. Kohalik tuntuim ultrajooksja Cris Poll lausus, et temal pole plaanis Ratasepaga koos silgata. "Mul on värskelt maraton selja taga," märkis Poll ja lisas, et ka pakutav tempo talle ei sobi.