Aasta põllumehe žürii tuleb Lääne-Virumaa naispõllumehi hindama

Rägavere Mõisa OÜ-s lambakasvatusega tegeleva Pille Hammerbecki kohta öeldakse, et tegemist on tohutult tööka naisega. Ta ise tunnistas, et tema kandidatuuri ülesseadmine on talle suur üllatus. "Oma tugevust ma ei oska öelda, see töö siin on minu jaoks nii igapäevane ja tavaline, et ma ei oska seda hinnata," lausus Hammerbeck. Ta uskus, et kõik kandidaadid on ilmselgelt väga töökad.