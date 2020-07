Katuseplekk jõudis kirikusse tagasi – tiksuvana

“Tavaliselt kipuvad kellad domineerima, ütlema, mida millal teha, kus me peame olema, milleks end valmis seadma. Puhkus on see, kui saad kellad ära unustada ja aeg ei ütle sulle, mida sa teed,” arutles Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu ja viitas Koguja raamatus olevale peatükile, mis räägib, et igaks asjaks on oma aeg.