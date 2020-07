Kümme kõva kivi

Mitu miljonit ruutkilomeetrit hõlmaval Põhja-Euroopa jäätumisalal on kokku loetud ligikaudu 130 hiidrahnu, neist 120 asub sellest hiigelterritooriumist vaid murdosa moodustavas Eestis. Rändrahnud on Põhja-Eesti rannikumadaliku ühed iseloomulikumad maastikuelemendid.

Hiidrahn on rändrahn, mille pikem mõõde on vähemalt 10 meetrit või siis ümbermõõt üle 25 meetri. Eesti ja ka kogu Põhja-Euroopa jäätumisala suurim hiidrahn on Toodrikivi (ümbermõõt 54 meetrit, kõrgus 11 meetrit, maht umbes 1100 kuupmeetrit).