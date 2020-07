Nädala kaja: digiajastu häbipost

Mille puhul punase pastaka ikkagi haarasin? Selle pärast, et müür varises. Ja mitte omal jõul, vaid nagu päeva lõpuks selgus, oli keegi sellele metallkangiga kaasa aidanud. Kui nutindus on kaasa toonud tähelepanu hajumise, mis on põhjustanud hulga liiklusõnnetusi ja muud negatiivset, siis teisalt peab kiitma seda, kui palju on tänu headele telefonikaameratele ning sotsiaalmeediale pätte kätte saadud.

Kui kedagi nähakse linnaruumis sigadusi tegemas, siis on neile täiesti paras, et nende lollused internetti teistele vaatamiseks jõuavad. Facebookis mitu tuhat korda vaadatud rumalust kajastav video on digiajastu häbiposti näide.

Samuti jõudis sel nädalal teiste meediakanalite veebiposti video ajateenijatest, kes ventilatsioonitorru alkoholipudeleid peitsid. Ma ei hakka targutama, kui paha või vale see nüüd oli, olen ju isegi noor ja pättusi on tehtud küll ja veel. Kuid kõige halenaljakam või rumalam on ajateenijate juhtumi puhul see, et keegi neist filmis seda ja saatis oma sõpradele. Kas ta siis tõesti ei teadnud, et sellised meemid levivad täieliku kulutulena loetud minutite jooksul mõnda meediakanalisse.

Facebookis mitu tuhat korda vaadatud rumalust kajastav video on digiajastu häbiposti näide.

Nägin isegi sama videot enne, kui see meediasse jõudis. Sellega tasub alati arvestada, kui kavas on sõbra või tuttavaga piinlikku videot või pilti internetis jagada, saadetu võib sekunditega oma elu elama hakata.

Käisin ka ise uusi ajateenijaid Tapal üle vaatamas, tekkis kerge kadedus. Hea oli näha, et ajateenijad olid sel korral kuidagi eriti positiivselt meelestatud ja ootasid juba pingsalt seiklusi. Tahaks isegi mõne nädala metsas mitmesugustest tegevustest osa saada, eriti veel selliste mõnusate ilmadega.