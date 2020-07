Lähinädalatel valmib Laekveres uus tänapäevase tehnoloogiaga viljakuivati, mida hakkavad kasutama piirkonna põllumajandusettevõtjad. Mullu sügisel alanud ehitustööd lõppesid mõni aeg tagasi, jäänud on veel seadmete paigaldamine.

Viljakuivati rajajaks on Pandivere Teraviljaühistu, millel on praegu viis liiget, lähiajal on ühistuga liitumas veel kolm ettevõtet.