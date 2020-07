Arstid valmistuvad uue viiruselaine tulekuks

Rakvere haigla on küll praeguseks ambulatoorse vastuvõtu eelse triaaži ära kaotanud, kuid olukord suudetakse taastada ühe tööpäevaga. FOTO: Ain Liiva

Koroonaviirus on praeguseks küll taandunud, kuid võib hoo sisse saada hetkega. Samuti ei teata, mis ootab meid ees sügisel. Tervishoiuga seotud inimesed ütlevad, et epideemiaks ollakse valmis, kaitsevahendeid on varutud. Muret teeb pigem inimeste suhtumine ja seetõttu plaanitakse käituda põhimõttel pigem karta kui kahetseda.