Kadrina paemüüride vahel pilluti sädemeid ja muusikat

"Mind pandi kõige viimasena lavale laulma, öeldi, et ega ma niikuinii poodi ka ei jõuaks," muheles Aapo Ilves, kes oli end lavale sättinud. Rahvale oli muusiku looming vägagi meeltmööda - nii mõnegi laulu rida pani inimesi muigama. Näiteks "Ära sae pekki, millel istud, sa parem räägi temaga". "Väga tore rahvas oli, targad inimesed teadsid tulla kohale toredale kontserdile," mainis Ilves, kes esitas ka loo oma kunagisest noorest mõrsjast ning rääkis, et muusikut viib edasi see, kui ta kasutab olemasolevat materjali laulu kirjutamiseks - ammutab inspiratsiooni elust enesest. Nii oligi sündinud näiteks laul "Liiga noor ja liiga naine". "Mul on väga hea meel, et Ahto-Lembit Lehtmets sellise ürituse korraldas. Eriti suur rõõm oli jälle üle hulga aja oma heade sõpradega ühel gaalakontserdil esineda," lisas Ilves.