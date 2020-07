Roheline ollus randades ei pruugi olla sinivetikas

Põline võsukas, päästja ametit pidav Andrus Aasmäe rääkis, et tuginedes varasemale kogemusele näeb sinivetikas teistmoodi välja, kui eile Võsul rannas. Tuule muutudes kaob roheline ollus ära. Aasmäe sõnul polnudki täna hommikul Võsu rannas suurt midagi enam märgata. Ta lisas, et kui tuule suund taas muutub, võib ollus tagasi tulla. Mis see täpselt on, seda peavad Aasmäe sõnul selgitama spetsialistid.