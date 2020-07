N.R. Energy kavandab Aserisse 35-miljonilist bituumeni tootmise tehast

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler selgitas, et projekt on hetkel varases ettevalmistavas faasis ja ettevõte on olnud kohaliku omavalitsusega kontaktis, et oma plaane tutvustada. "Kohaliku omavalitsuse esmane tagasiside julgustab projektiga edasi minema. Enne kopa maasse löömist tuleb meil läbida minimaalselt kaheaastane planeerimis-, hindamis- ja projekteerimisprotsess, mistõttu võivad esimesed tonnid bituumenit Aseris optimistliku plaani järgi valmida 2025. aastal," lausus Tisler.