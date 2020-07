Nüüdsest pääseb Kakumäele turvaliselt

Liiklejate tähelepanu juhtimiseks muutunud olukorrale on tee keskele tehtud punased jooned. "See on hea näide koostööst külaseltsi, vallavalitsuse ja Maanteameti vahel liiklejate turvalisema tuleviku nimel," sõnas Vinni vallavanem Rauno Võrno ja avaldas lootust, et edaspidi muutub erinevate sektorite vaheline koostöö üha loomulikumaks ja sujuvamaks.