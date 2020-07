Rakvere linn osaleb aasta keskkonnasõbraliku omavalitsuse konkursil.

Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul on konkurents tugev, kuid Rakverel on mille üle uhkust tunda. "Oleme kindlasti Rakvere suurusjärguga linnadega võrrelduna, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas eeskujuks. Me oleme teinud kliima, energiatõhususe ja keskkonnavallas ära suure töö, mis kindlasti vääriks Eesti riigi tasandil esiletõstmist," kommenteeris Jaadla.