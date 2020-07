Põhjarannikul vohavad sinivetikad

Terviseamet hoiatab, et sinivetikad on toksilised ja võivad põhjustada tervisehädasid eeskätt lastele, eakatele ja allergikutele.

Merevee temperatuur on viimase nädalaga küll jõudsalt tõusnud, kuid samas on tekkinud ka soodsad olud sinivetikatele. Ilm on olnud päikesepaisteline ja tuulevaikne ning sinivetikas läheb sellistes oludes kiiresti õitsema.