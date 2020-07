Pika ajalooga Muuga mõisa uus omanik mõtleb suurelt

Osaühingu Leventek omanik Tarmo Noodla tõdes, et kuna mõisa ostmine on alles väga värske uudis, ei ole täielik kontseptsioon veel läbi mõeldud, küll on aga olemas mitu ideed. “Eile külastas meid Keila-Joa mõisnik Andrei Dvorjaninov koos oma abikaasaga, kellel on pikaaegne kogemus mõisa renoveerimisest ja käima tõmbamisest olemas,” märkis Noodla.