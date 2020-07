Juhtkiri: oma mätta sees

Kui palju tagasi saadakse, näevad kõik. Lugege kas või tänast Virumaa Teatajat. Ja kus raha on, sinna tuleb juurde – osamaksed moodustavad turismiklastri eelarvest vaid napi veerandi, ülejääk saadakse projekte kirjutades.

Läänevirulased lubasid aasta tagasi naabrite eeskujul härjal sarvist haarata. Moodustati ka vastav algatusrühm. Aga mida aasta hiljem pole, on ühistegevus – vähemalt Virumaa Teataja kõrvu pole midagi jõudnud. Koroonaviiruse süüks ei saa ka midagi ajada, pigem vastupidi: kuna turismiäri sisuliselt seisis, oli ju aega küllaga käes, et organisatoorsete asjadega tegeleda.

Üksi, igaüks omaette tegutsedes ei jõua meie maakonna turismimajandus mitte kusagile. Kuigi meie maakonna turismipotentsiaal on ennast seiklusmaana reklaamiva Ida-Virumaaga vähemalt võrdne, lähevad naabrid meilt pikkade sammudega eest ära. Ja just selle pärast, et nad tegutsevad koos, saades nõndamoodi pakkuda turistidele täisväärtuslikke ja mitmepäevaseid pakette. Meie maakonda külastav turist peab huvitavad paigad ise (interneti abil) välja otsima, aga miks peaks ta seda viitsima, kui siitsamast kõrvalt ulatatakse talle valmis teenus?