Laekveres alustas tegevust tankla

Artiston OÜ üks omanikke Margo Klaasmägi rääkis, et diislipunkti rajamise initsiatiiv tuli Jetoililt ning nemad kohaliku ettevõttena olid meelsasti nõus abiks olema, et teenus väikeses asulas kättesaadav oleks. Klaasmägi sõnul on lisaks sellele, et tankla asub nende maal, Artistoni rolliks elektrivarustuse tagamine ja diislipunkti territooriumi korrashoid.