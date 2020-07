Laadal oli väljas umbes neljandik mehe kollektsioonist ehk veidi üle kümne pilli. Juur rääkis, et muusikariista hind on ligikaudu 200–300 eurot. Tavaliselt laadale tulijad nii suurt summat kaasas ei kanna. See aga pole ostu-müügitehingu sõlmimisel takistuseks saanud. “Siis on huviline tulnud pärast mulle koju,” sõnas Juur. Laupäevalgi sõlmiti ühe tulevase ostjaga selline kokkulepe.