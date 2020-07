Hõivatud mees kupatas naise talude päevale

Väike-Maarjast pärit Imbi selgitas, et mees on tal metsas puude lõhkumisega hõivatud, kuid et majapidamisse on kavas soetada kombain, oli ta saatnud kaasa asja uurima. “Mina teen eeltööd,” ütles Imbi põllumajandusmasinaid tutvustavaid üllitisi sirvides.

Avatud talude päeva avaüritus peeti perekond Põldmaa firmas Kartul Simunast. Seal välja pandud tehnikat uudistanud Aivar Suure-Jaanist tunnistas, et on haljastusettevõtja. Samas on mees käinud sageli Rootsis tööl just põllumajandusettevõtetes. Aivari sõnul on ta ikka ja jälle imestanud, et Eesti põllumehel on kord ilmad liialt kuumad, kord aga teeb vihmavesi liiga. Saak kannatab igal aastal. Samas viitas Aivar väljapandud tehnika seas olevale John Deere’i traktorile, mille hind on ligikaudu 400 000 eurot. “Järelikult on Eesti mees nii tubli, et vaatamata takistustele jõuab ära elada,” sõnas Aivar, mis oli ühtlasi kompliment võõrustajatele.