Prillid näitavad uhket Oru lossi

Tartu ülikooli idufirma Blueray juhatuse liige Egle Rääsk rääkis, et veidi vähem kui kuu ajaga on Toila virtuaalreaalsusega tutvunud üle 8000 inimese. “Me ei osanud loota, et huvi asja vastu nii suur on,” sõnas ta.

Rääsk selgitas, et Blueray alustas tegevust Tartu Kivisilla virtuaalreaalsusprogrammiga ja sellel oli eelmisel aastal huvilisi esimese nelja kuuga vaid 3000.

Toila projekti ettevalmistamiseks kulus ligi aasta ning kõige keerulisem ülesanne oli leida sobilikud VR-prillid, millega õues saaks ringi liikuda. Et prillid on õrnad ja neid ei tohi mingil juhul õues peast võtta, et päikesevalgus läätsi ei rikuks, toimuvad pargituurid igal täistunnil giidi valve all.

Blueray sooviks on anda olnud aega edasi võimalikult suure ajaloolise täpsusega. “Meiega võttis ühendust üks Peterburis elav proua, kes suhtleb pidevalt Prantsusmaal elava Jelissejevi perekonnaga, ja tema käest saime väga palju fotomaterjali,” kõneles Egle Rääsk.

Et inimesed on tundnud elavat huvi selle vastu, kuidas loss seestpoolt välja nägi, on nendest fotodest väga palju abi ning Rääsk lubas, et virtuaalreaalsuse programm Oru pargis täieneb kindlasti.

Peterburi suurkaupmees Grigori Jelissejev ostis 1897. aastal endale hulga maad Toila lähistel ja 1899. aastal kerkis Pühajõe suudme lähedale Gavril Baranovski projekti järgi loodud kolmekorruseline 57 toaga hoone, mida peagi Oru lossiks kutsuma hakati.

Pärast bolševike riigipööret pages Jelissejev Prantsusmaale ja loss jäi laokile. 1934. aastal ostsid Eesti töösturid lossikompleksi Jelissejevilt 100 000 krooni eest ja kinkisid Eesti riigile riiklikuks otstarbeks. Loss renoveeriti ja võeti kasutusele Eesti presidendi suveresidentsina.

Toila vallavanem Eve East ütles, et tema suureks unistuseks on Oru lossi taastamine, kuid ka virtuaalreaalsus on väga hea. Veebruaris avati Oru pargis lossi viimase peremehe Konstantin Pätsi kuju, mille autoriks Simson von Seakyll. East märkis, et parki peaks kerkima ka Grigori Jelissejevi kuju. “Millal, ei tea, aga tuleb,” lubas ta.