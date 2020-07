Üleaedsetel on põhjust rekordite rohkuse üle uhkust tunda

Rekorditemaa pidulik väljakuulutamine toimus Narva Joaorus, Eesti idapoolseimas punktis, mis on samuti üks rekorditest. Idapoolseim punkt on veel tähistamata, kuid Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen rääkis, et kõik rekordid saavad tulevikus kindlasti ka tähise. “Tuleb tähiste väljanägemises kokku leppida ja loodetavasti leiame ka mingi rahastusallika,” lisas ta. Google Mapsi abil on aga kõik rekordid juba praegu leitavad.