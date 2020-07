Mardo Mäeots kihutas Balti karikal neljandaks

Balti karikavõistlusi korraldab Läti Autospordi Föderatsioon ja lõunanaabrid ei väsi üllatamast: kui Ohekatkus kasutati ka Balti sarja sõitudel Eestis levinud võistlussüsteemi, siis Pilskalnis tulid lätlased välja uue plaaniga. Nimelt asetati võistlejad eelsõitudes stardijoonele loosi põhjal, kuid selliselt, et iga mees sai vähemalt korra startida esireast ja korra viimasest reast. Pealtvaatajaile võib selline asi põnev olla, aga võistlejaile on see paras loterii, sest Pilskalni kiirel rajal on möödasõidukohti vähe ja lisaks suurendab selline stardipaigutus avariiohtu esimestes kurvides.