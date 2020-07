Turvakaamera aitas tuvastada karniisi ramminud sõiduki

Viru maleva staabiülem Andrus Reinstein rääkis, et karniisi lõhkunud sohver nendega ühendust ei võtnud, kuigi võinuks. Intsident jäi turvakaamera salvestisele. Sellelt on näha, et pärast rammimist on sõiduk seisma jäänud. Seega sai sohver aru, et sõitis millelegi otsa. Kas autojuht ka masinast välja tuli, seda pole salvestisel näha.