Puhta vee teemapark ja Lahemaa Ökoturism said eriolukorra tõttu toetust

Priit Adler MTÜ Puhta Vee teemapargist ütles, et kõige keerulisem on kriisiajal olnud just töötajate alleshoidmine. "Minuga koos on tipphooajal meil kahes kohas - Puhta Vee teemapargis ja Ubari Loodustarkuse Keskuses - töötajaid 13, nad kõik on väga tublid ja ei istu käed rüpes, ehk kõige suurem on oht, kui nad meie juures töötada ei saa, siis leiavad nad endale teise töö," nimetas Adler.