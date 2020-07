Avatud talusid külastas rekordarv inimesi

"Avatud talude päevast on kujunenud suvine tippsündmus, mis toob maaettevõtteid ja talusid külastama tuhanded lastega pered. Piltlikult öeldes – maaõhk teeb vabaks," lausus maaeluminister Arvo Aller. Tema sõnul kinnitas nädalavahetus koroonaviiruse perioodiga kaasnenud kasvavat huvi maaelu vastu ja sedagi, et Eestis toodetud toitu ja kaupa hinnatakse kõrgelt.

Avatud talude päevast on aastatega kujunenud suurim maaelu positiivse maine kujundaja. Tänavu oli kahel päeval avatud talusid rohkem kui eelmisel aastal ehk 215 talu ja maaettevõtet avas oma uksed külastajatele nii laupäeval kui ka pühapäeval. Mõlemal päeval avatud olnud talude esindajad tõdesid, et kui laupäeval inimesed tulevad ja jäävad kauemaks, siis pühapäev on pigem lühemaajaliste külastuste päev.