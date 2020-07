Juba neljandat korda tulid endised Rakvere rajooni sportlased uuesti kokku, et tähistada 1980. aastal toimunud Moskva olümpia avamist ja purjeregati tulejooksu. Kokku on saadud alates 2005. aastast iga viie aasta tagant. Rakvere staadionile kogunes punt jällenägemisrõõmu tundvaid endisi sportlasi, kelle jooksusamm on siiani kerge ja meel muhe.