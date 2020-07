Ridalaan maalis oma teosed hetkesse

Ivo Ridalaan on iseõppinud kunstnik, kes on osa võtnud kõikidest Rakvere Galerii näitustest alates 2004. aastast. “Ivo on väga tubli ja sümpaatne kunstnik-iseõppija. Ta on kasvanud ja arenenud meie galeriis. Tema julge pealehakkamine ja edasipüüdlikkus on andnud talle väga tugeva tehnilise poole oskuse maalimistehnika ja kompositsiooni vallas. Aastatega tehtud edusammud on märkimisväärsed,” nentis Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt. Ridalaan alustas maalimise teekonda koopiamaalide ja natüürmortidega. Kunstnik on jäljendanud näiteks nii Vincent van Goghi maali “Päevalilled” kui ka fragmenti Sandro Botticelli hiigelmaalist “Kevad”.