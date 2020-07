Teatritrupp esitab Art Cafés ajatu sisuga näitemängu “Pidu katku ajal”

Olgugi et proovide alguseks oli viiruslaine taanduma hakanud, sai lavastaja Tiit Alte teksti otsimisel eriolukorraaegsetest sündmustest inspiratsiooni. Ettepanekuga korraldada õhtusöögiga etendusi oli tema poole pöördunud Art Café. Pidulik õhtusöök on osa etenduste puhul vaataja enda valik, teiste puhul etendusega kaasas käiv. Lavastuse pealkiri “Pidu katku ajal” kätkeb endas paljuütlevaid vihjeid. Dekoratsioonidest tõi keskaegse välimusega telk meelde triaažitelgid, ja kui tegelased üksteisest möödudes rätinurgaga nägu varjasid, siis mõjus see otsese viitena hiljutisele massilisele kaitsemaskipõuale. Arvata võib, et juba sajandeid tagasi aduti, et haigus võib õhu kaudu levida.