Iseendaga heidelnud Kelly Nevolihhin võitis karika

Tallinnas Kadrioru staadionil pühapäeval toimunud jõuproovil, kus lisaks täiskasvanutele selgusid karikaomanikud kuni 20-aastaste noorte arvestuses, tuli Rakvere ViKe välejalg starti selge eesmärgiga – joosta poolteist kilomeetrit alla nelja ja poole minuti. See tal ka õnnestus, sest Nevolihhini lõpuajaks fikseeriti 4.29,14.

“Soovisin lihtsalt panna ennast ka üksi proovile. Alati ei ole teisi kõrvale vaja, et head aega joosta,” kõneles Kelly Nevolihhin. “See oli nii-öelda vormi testimise jooks ja selle põhjal võib öelda, et vorm on hea. Olen selle jooksuga rahul. Tunne väga raske ei olnud. Konkurentsiga joostes, arvan, oleks aeg tulnud kindlasti isikliku rekordi (4.23,75 – M. M.) lähedale.”