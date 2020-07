“Saime alles teisipäeval teada, et raamatukogu parkla remondi tõttu ei saa me seda enam kasutada. Kuna aega oli nii vähe, helistasin olukorrale lahenduse leidmiseks abilinnapea Rainer Miltopile. Kirjeldasin olukorda ja küsisin suuliselt luba Keskväljaku parkla kasutamiseks ning tema selgitas, et meil on parkla kasutamiseks õigus olemas,” rääkis Rakvere OTT-i eestvedaja Ele Sööl.