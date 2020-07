Kirikud pakuvad elektroonilist kõlavärvingut

Reedel kell 20 pakub Viru-Jaakobi koguduse vaimulik Tarmo Linnas Kadrina kirikus elektroonilise muusika elamusi. Esitamisele tulevad ambient-visuaalid, kus heli ja visuaal toetavad teineteist ning loovad koosmõjus meeleolu. Pisut hilisem kellaeg on vajalik, et päike enam nii kõrgelt ei paistaks ja kunstlik valgusmäng mõjule pääseks. Esitatav muusika on Tarmo Linnase omalooming, mõtisklused ja mõtisklema kutsuvad meditatsioonid, mida esitatakse süntesaatoril. "Seda võiks nimetada ka seisundimuusikaks," lausus kirikuõpetaja, kuid ei tahtnud kõike lahti seletada, sest digilahendused pakuvad vaatajale üllatusi.