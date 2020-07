Padaorust sai taas hädaorg

Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi rääkis, et vihmasadu oli nii tugev, et vesi voolas üle veeviimarite ning teetammi kaks nõrgemat kohta vajus lihtsalt sisse.

Palmi sõnul pole süüdistada kedagi peale taevaisa, sest tee on ehitatud juba väga ammu ja vajumised toimusid vanas muldkehas. Padaoru sild remonditi seitse aastat tagasi, kuid vajumine toimus tee vanas osas, mitte seal, kus muldkeha remondi ajal lahti kaevati.

"Tegeleme sellega, et saaks augu võimalikult ruttu täis, siis saab hakata katet taastama ja vee ärajuhtimisega tegelema," lausus Palmi. Ta lisas, et tee taastamisega peab tegelema AS Eesti Teed.