48-aastane Mihhail on leitud

Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Martin Mikola ütles, et kontrollitud on eri vihjeid ning Mihhaili on otsitud Vajangu külast, Rakkest, Tamsalust ja nende piirkondade lähiümbrusest. "Vihjete kohaselt on Mihhaili nähtud ka Koerus, seega on politsei kontrollinud mehe võimalikke viibimispaiku ka Järvamaal. Otsingutel on meile abiks olnud inimesed päästeametist ning vabatahtlikud. Lisaks oleme kaasanud PPA lennusalga kopteri ja kasutanud drooni ning ATV-d.