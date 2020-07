Uhtna virgestusväljakul saab käia lauatennist mängimas

Noorsootöötaja Diana Pähkel rääkis, et ENTK suvine projekt sai kirjutatud, et aidata noortel omavahelist suhtlemist taastada. Suve jooksul püütakse noorsootööga tegeleda välitingimustes, vältimaks noorte kogunemist väikestesse ruumidesse. Tegevuste tarbeks soetatakse erinevaid õuemänge ja vahendeid. Juba on võimalik Uhtna virgestusväljakul lauatennist mängida. Soetamisel on veel väljas kasutatav õuemale, vibud ja kriket.

Mängude valikul mõeldi, et noored leiaks endale meeldiva ajaviite ja et oleks vaheldust. Lisaks mängudele hangitakse tulevikus telk ja pingid, et ilm ei segaks. "Koos tegutsemine on noortele oluline ning aitab kaasa sotsialiseerumisele. Niigi on lapsed tänapäeval ninapidi nutiseadmes ega mängi nagu omal ajal. Koroona võimendas isoleeritust veelgi," rääkis Diana Pähkel.