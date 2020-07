Soolikaoja rõõmustab kalamehi

Tuntud harrastuskalamees Allan Jaakus rääkis, et on ise Süstatiigist saanud kätte pooleteisekilose haugi. “Tean, et siit on kinni püütud viiekilone haug ja kilone ahven,” pajatas ta. Need numbrid teevad iga kalamehe vähemalt hetkeks kadedaks. Väga korralikud haugid pidavat ujuma ka Kirikupargi tiigis, kuid sealt neid kätte saada on ülimalt keeruline.