Politsei hoiatab internetiportaalides tegutsevate kelmide eest

Nimelt on politsei saanud teateid kelmidest, kes tegutsevad internetiportaalides ning pakuvad eraisikutele suuri ning näiliselt soodsaid laenusid. "Skeem on endiselt väga lihtne – inimesele pakutakse laenu, kuid selleks, et rahasumma üle kantaks, peab kõigepealt laenu pakutavale firmale hooldus-, teenus- või muid tasusid maksma. Tegelikkuses jäädakse aga hoopis ise rahast ilma ning mingit laenu lõppkokkuvõttes kannatanu ei saa," seisab Rakvere politseijaoskonna Facebooki lehel.