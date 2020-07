Maakonna spordiliidul on uus peasekretär

Spordiliidu juhatuse esimees Ainar Sepnik lausus, et värske peasekretär jättis kohe alguses väga korraliku mulje. “Ka hilisemal vestlusel oli ta väga enesekindel, ja kui andsime lõpuks sõelale jäänud kandidaatidele lahendamiseks situatsiooniülesande, siis lahendas ta selle korrektselt, kiiresti ning väga loovalt,” rääkis Sepnik. “Tegemist on inimesega, kes tunneb spordi ja ka ettevõtluse köögipoolt ning kellel on jalad maas. Kindla peale minek.”