Juhtkiri: monstrum kaob ajalukku

“Kogu kaubanduskeskus on projekteeritud väga huvitavalt. See annab oma originaalse arhitektuuriga palju juurde Rakvere linna ilmele ja kõrvaldab kindlasti aastakümneteks mure kaubandusliku pinna saamise pärast,” kirjutas Laansalu.

Tegelikult on alguses isegi päris uhke ja omapärasena tundunud Tsentrum juba mitukümmend aastat mõttetu monstrumina Rakvere südalinna risustanud ja tuleb vaid saatust tänada, et seda kolossi lõpuni valmis ei ehitatud. Teatavas mõttes on Tsentrum omalaadne sümbol ärielu Rakvere südalinnast pagemisele.

Veider kooslus selle gigandi põues ei kutsunud ostlema.

Rahvas on hakanud juba ebausklikult arvama, et majal on halb aura, sest poekesed ja teenindusasutused on kippunud sealt varsti kas ümber kolima või üldse ajalukku kaduma. Hoone, mida kunagi võis glamuurseks pidada, mõjub praegu tontlikuna ja tarbetult laiutavana. Veider kooslus selle gigandi põues ei kutsunud ostlema. Külastajad põikasid sinna vaid kindlat kaupa ostma või otsima.

Hoone vastne omanik Oleg Gross on lubanud Tsentrumi maha lammutada ja selle asemele rajada tänapäevase kaubandus- ja vaba aja keskuse, mis tooks inimesed linnasüdamesse tagasi. Sellise keskuse rajamine on tema ettevõttele OG Elektra ilmselt kõige pikema tasuvusajaga projekt. Kui toidupood avada, hakkab see investeeritud raha kohe tagasi teenima. Kõnealuse keskuse avamiseni läheb aga kindlasti veel mitu aastat aega, sest kõigepealt on vaja detailplaneeringut, projekti ja muud dokumentatsiooni. Ka vana hoone lammutamine ja uue ehitamine võtab aega.

Oleg Gross kinnitas, et ta teeb seda rohkem missioonitundest kui ärilisest kaalutlusest – ta ütles, et Võrus või Viljandis ei võtaks ta sellist pikaajalist rahapaigutust ilma peal ette.

Pakkumist, et see hoone on valmides monument tema elutööle, ettevõtja kinnitada aga ei taha. Olevat vaid vaheetapp, millele saavat veel järje kirjutada.