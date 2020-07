Oleg Gross ostis Tsentrumi

Eile tegid Oleg Gross, tema poeg Georg Gross ja OG Elektra tegevjuht Raigo Mõlder Tsentrumis põhjaliku ringkäigu, saatjaks Jaak Kuusk. “Konstruktsiooniliselt pole viga midagi, see seisaks veel sada aastat,” ütles Oleg Gross. “Mul ei ole praegu ühest vastust, aga ilmselt me lammutame hoone, kas siis osaliselt või täielikult. Betoon on siin aus, aga see maja lihtsalt ei vasta tänapäevase kaubanduskeskuse nõuetele. Maapinna kõrguste vahe on hoone eri otstes vähemalt kaks meetrit. See tähendab treppe, aga trepid on surm kaubanduskeskusele. Peame leidma lahenduse, kuidas sissepääs viia maapinnaga samale tasandile.”