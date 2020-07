Esimesed omavalitsused said kätte majanduse elavdamise investeeringutoetused

Toetus on ajendatud koroonaviirusest tingitud eriolukorrast ning mõeldud selle majanduslike tagajärgedega toimetuleku lihtsustamiseks.

"Väike-Maarja ja Tapa vallad ning Loksa ja Maardu linnad on kõige kiiremini toimetanud omavalitsused, kelle esitatud taotlused investeeringutoetuse saamiseks on saanud positiivse otsuse," nimetas riigihalduse minister Jaak Aab.

Investeeringutoetust on võimalik taotleda 15. novembrini. Kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringumahu suurendamiseks on planeeritud kokku 70 miljonit eurot. Toetus on mõeldud uutele, 2020. aasta eelarves kavandamata objektidele. Omavalitsus võib selle raha eest ehitada, lammutada või remontida mistahes objekte, paigaldada kommunikatsioone või soetada uut mööblit.