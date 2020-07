Galerii: Ebaveres vihises sadakond ketast ja nähti "holarit"

"Lõuna-Eestist on pärit kõik need, kellele on antud nii-öelda pikka kätt ja kes sooritavad hästi pikki viskeid," lausus Kristo Raik naerulsui. "Põhjus on lihtne – meil olid [varem] hästi laiad avatud rajad, kus oli võimalik väga kaugele visata. Põhja-Eestist tulid jälle täpsed mängijad. Nüüd on see ühtlustunud."