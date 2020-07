Rakvere teatri noored näitlejad osalevad suvelavastuses

Kuressaare teatri juht Piret Rauk, kes ise samas lavastuses mängib, rääkis, et mõte kasutada Rakvere noori tuli lavastaja Madis Kalmetilt. Andekad inimesed jäid talle Rakveres silma, kui käis siin eelmisel hooajal lavastamas näidendit "Nagu peeglis", kus Grete Jürgenson peaosatäitjana mängis. "Elar Vahteri puhul sai otsustavaks tema taust. Ta on Saaremaa poiss ja mereharidusega. See passib väga hästi kokku esitatava teemaga," ütles Rauk ja lisas, et Kuressaare teater on aastaid tahtnud Mälgu teksti esitada, aga seda on väga keeruline panna teatrivormi. Pakkumine tuli samuti Madis Kalmetilt endalt.