Kurjad käed lõhkusid Kadrina vallas liiklusmärke

"Politsei on teadlik Kadrina vallas liiklusmärkide lõhkumisest, hetkel veel menetlust ei ole alustatud," sõnas Mikola. "Tuletan meelde, et mistahes õigusrikkumist nähes või tuvastades tuleb sellest politseile kohe teada anda," lisas ta ja selgitas, et politseile teatamise korral saavad korravalvurid hakata kiiresti välja selgitama teo toimepanijat ja juhtunu asjaolusid.