Politseikoer Nitro aitas leida metsa eksinud naised.

Annika Elm nentis, et seenehooaeg on alanud ja sel aastal on politsei üle Eesti saanud juba mõningaid teateid metsa eksinud inimeste kohta. "Meil on hea meel, et inimesed politseile teada annavad, kui mõistavad, et on kodutee kaotanud. Ka kõige tuttavamasse metsatukka on võimalik ära eksida ja seepärast on oluline metsa minnes lisaks korvikesele ja seenenoale kaasa võtta laetud mobiiltelefon, taskulamp, tikud, joogivett ja süüa," rääkis politseinik.