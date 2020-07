Vandaalid lõhkusid Tamsalu tammepargis valgusteid

Lisaks Tamsalule korraldatakse sarnaseid sigadusi regulaarselt naaberlinnas Tapal, kus kord lõhutakse laste mänguväljakut, kord pillutakse viinapudeleid äsja valminud rattapargis puruks. Tapa abivallavanem, ise Tamsalus elav Andrus Freienthal ohkas ja lausus, et tal on lausa jõuetuse tunne peal: “Ühiselu reeglid ei ole meie linnakestesse ikka veel kohale jõudnud, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas noored inimesed ei suuda kultuurselt aega veeta, vaid lõhuvad teiste kätetööd.”

Omavalitsusele kuuluva Tapa Vallahoolduse juhataja Lembit Saart oletab, et vandaalid tegutsesid Tamsalu tammepargis kas pühapäeva hilisõhtul või ööl vastu esmaspäeva. “Valgusteid lõhuti Kukelossi ees ja selle juurest algaval jalgrajal. Kaks on täitsa jala pealt maas, üks on poolenisti lääbakil ja mitu laternat loksuvad tugevalt, olles ilmselt ka viga saanud,” seletas ta.