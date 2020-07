Kauaaegne unistus tuli otse Hispaaniast koduukse taha

Võõramaistest viljadest, mida Eestis kasvatatakse, on levinuim viinamari. Viinamarjapõõsad on üpris paljudel eestlasel koduõues või kasvuhoones, kuna need on kliimatingimuste suhtes vähenõudlikud. Teised viljad, nagu näiteks apelsinid, sidrunid, oliivid, nii vastupidavad ei ole. Kuid mida siis teha, kui tuleb isu sidrunite järele, aga poe omi ei soovi?