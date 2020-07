Rakveres on juures üks hubane perekodu

MTÜ Maria ja Lapsed peab kolme perekodu Tudulinnas ja kahte Rakveres. “Meie eesmärgiks on muuta elamistingimusi laste jaoks veelgi kodusemaks ning seetõttu vaatasime umbes aasta Rakveres ringi selle pilguga, et soetada veel üks eramu perekoduks,” rääkis MTÜ Maria ja Lapsed juhatuse liige Karis Mugamäe. “Kolimine on põhjustatud suuresti ka sellest, et tänavusest aastast kaheksa last ühes peres kasvada ei saa, vaid kuus. Meile oleks see tähendanud seda, et me ei saa uusi lapsi teenusele võtta, aga vajadus selle järele on. Seepärast mõtlesime laieneda.”